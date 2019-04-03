شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب لاسارتى حسم السداسى المستبعد من قائمة الموسم القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم ضغط المباريات الكبير الذي يواجه فريق الكرة الأول بالأهلى فى هذه الفترة، إلا أن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بات مضطراً لاتخاذ قرار يخص بعض اللاعبين ،خاصة المرشحين منهم للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن إدارة النادي اتفقت مع لاسارتي بالتنسيق مع لجنة التعاقدات على تحديد أسماء الراحلين عن الفريق عقب عودة الفريق من جنوب افريقيا بعد مواجهة فريق صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا، حيث سيتم البدء بتحديد هوية 6 لاعبين، تم تحديد منهم أسمين وهما محمد نجيب والذي ينتهى عقده مع الفريق الاحمر بنهاية الموسم ولن يتم تجديده، وكذلك أحمد علاء الذي لم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ ضمه من الداخلية.

ويدعم من أولوية تحديد اللاعبين الراحلين، غموض موقف مسابقة الـ97 ،والتي فى حالة الغائها سيكون النادي الأهلى مضطراً للاستغناء عن 9 لاعبين دفعة واحدة بشكل مبدئي نظراً لقيد 9 لاعبين على قوة النادي فوق السن بداية من الموسم المقبل وهم صلاح محسن، محمد محمود، أحمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، رمضان صبحى فى حالة تجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة استعارته من هيدرسيفلد الإنجليزى.