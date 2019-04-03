شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة.. غياب أحداد واستمرار بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ملامح التشكيل الذى من المتوقع أن يخوض به السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مباراته أمام سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب المغربى حميد أحداد عن مواجهة المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة القمة أمام الأهلى، كما أنه من المتوقع عدم مجازفة الجهاز الفنى بالدفع بحمدى النقاز فى الجبهة اليمنى رغم تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة المقاولون.

ومن المتوقع أن يخوض جروس مواجهة سموحة بتشكيل مكون من:

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محمود جنش: فى حراسة المرمى.

وفى الدفاع:محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، وبهاء مجدى، وحازم إمام.

فى الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو.

وفى الهجوم: خالد بوطيب.