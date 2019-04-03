شكرا لقرائتكم خبر عن وظيفتك إيه يا كابتن.. "مندوب مبيعات وهندسة".. أبرز مهن فتيات الطائرة واليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من تفوقهن الرياضى إلا أن النجومية لم تشغل فتيات الطائرة واليد عن تحقيق الذات والجمع بين العمل وممارسة الهواية المفضلة للتأكيد على أن المرأة تستطيع أن تفعل كل شىء رياضية وعاملة وأما بعد ذلك.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز وظائف نجمات الكرة والطائرة و اليد فى التقرير التالى:

نجحت مى هشام قائدة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بالجمع بين التفوق الرياضى والعمل، فى ظل إنها تشغل منصب مدير الترويج السياحي في السياحة الرياضية -قطاع الوزير بوزارة الشباب والرياضة.



مى هشام بملابس اللعب



مى هشام



مى هشام خلال حضور أحد المؤتمرات



مى هشام فى أحد الإجتماعات

بينما أن فريدة العسقلانى نجمة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الحاصلة مؤخرًا على لقب أفضل حائط صد فى البطولة الأفريقية التى اختتمت مؤخرًا فى القلعة الحمراء وحصل الأحمر على لقبها فهى تعمل محللة أبحاث أسهم فى إحدى الشركات.



فريدة العسقلانى



فريدة العسقلانى 1

كما أن نصرة عيد نجمة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى وحارسة مرمى وادى دجلة فى كرة القدم، بالرغم من إنها تجمع بين ممارسة رياضتين إلا أنها تعمل أيضًا مندوب مبيعات فى إحدى الشركات الخاصة.

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نصر عيد

فيما تعمل سالى نبيل نجمة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك مهندسة معمارية فى إحدى الشركات.



سالى نبيل



سالى نبيل فى العمل

كما تعمل منة خالد لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى محلل اكتوارى فى إحدى شركات التأمين .



منة خالد

بينما تعمل سارة خالد نجمة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مدرس مساعد فى إحدى الجامعات الخاصة.



سارة الخولى

فيما تعمل سارة حسام لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى فى الإدارة العامة للمنتخبات بوزارة الشباب والرياضة.



سارة حسام 2