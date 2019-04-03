تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع المباريات بالبطولات المتنوعة حول العالم. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 07:00 ـ الزمالك vs سموحة ـ القناة الناقلة: ON Sport. الدوري الإنجليزي 08:45 ـ تشيلسي vs برايتون ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 5 HD 08:45 ـ توتنهام هوتسبر vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD Advertisements 08:45 ـ مانشستر سيتي vs كارديف سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD الدوري الاسباني 09:30 ـ فالنسيا vs ريال مدريد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD الدوري الإيطالي 09:00 ـ روما vs فيورنتينا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 09:00 ـ جنوى vs إنتر ميلان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD كأس فرنسا 09:00 ـ باريس سان جيرمان vs نانت ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD.

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