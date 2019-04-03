ماذا قال خبراء التحكيم عن ركلة جزاء الاتحاد والأهلي؟

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قرار جهاد جريشة قابله اعتراضات من لاعبي الاتحاد السكندري، الذين طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في توقيت مهم من اللقاء، حيث كانت تشير النتيجة إلى تعادل الفريقين سلبيًا

أثارت لقطة ارتطام الكرة في يد ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، داخل منطقة الجزاء، جدلًا واسعًا خلال مباراة الفريق الأحمر، أمام الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء الثلاثاء. وارتطمت عرضية عمار حمدي لاعب زعيم الثغر، في الشوط الأول من اللقاء، بيد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، لكن حكم اللقاء جهاد جريشة أشار باستمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء، وهو ما تسبب في حالة من الجدل عقب المباراة، حتى بين خبراء التحكيم في الاستوديوهات التحليلية، والتي نرصد أهمها في السطور التالية..

سمير عثمان أكد الحكم الدولي السابق، أن ضربة الجزاء التي لم تحتسب لنادي الاتحاد السكندري أمام الأهلي قرار صحيح من حكم اللقاء، موضحًا: «الكرة هي التي اتجهت ليد ياسر إبراهيم، وهو لم يقصد التصدي لها». وأضاف: «قرب المسافة يلغي معايير خروج يد اللاعب عن جسمه، ولذلك قرار الحكم بعدم احتساب

سمير عثمان أكد الحكم الدولي السابق، أن ضربة الجزاء التي لم تحتسب لنادي الاتحاد السكندري أمام الأهلي قرار صحيح من حكم اللقاء، موضحًا: «الكرة هي التي اتجهت ليد ياسر إبراهيم، وهو لم يقصد التصدي لها». وأضاف: «قرب المسافة يلغي معايير خروج يد اللاعب عن جسمه، ولذلك قرار الحكم بعدم احتساب ضربة الجزاء صحيح، جهاد جريشة كان موقعه رائع للغايه وقت اللعبة، ولذلك استطاع أن يتخذ القرار الصحيح». جمال الغندور جمال الغندور لم يختلف رأي الحكم الدولي السابق عن رأي سمير عثمان، في مداخلة هاتفية بقناة «النيل للرياضة»، موضحًا أن مدافع الأهلي لم تتحرك في اتجاه الكرة لتمنع بمرورها وبالتالي فالقرار الأقرب لهذه اللعبة هو عدم وجود ركلة جزاء لصالح الاتحاد. أحمد الشناوي أحمد الشناوي الرأي المختلف، كان للحكم أحمد الشناوي، الدولي السابق أيضًا، خلال تحليله التحكيمي بقناة «ON sport»، حيث يري أن الاتحاد السكندري استحق ركلة جزاء في هذه اللعبة. Advertisements وأشار الشناوي إلى أن يد ياسر إبراهيم كانت خارج جسمه أثناء تصديها لتمريرة عمار حمدي، وأن جهاد جريشة قدم مباراة جيدة مع مساعديه، لكنه كان عليه أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق السكندري. قرار جهاد جريشة قابله اعتراضات من لاعبي الاتحاد السكندري، الذين طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في توقيت مهم من اللقاء، حيث كانت تشير النتيجة إلى تعادل الفريقين سلبيًا. وحقق الأهلي، فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 55 نقطة، ويرتقي إلى الصدارة مؤقتًا لأول مرة هذا الموسم، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة في المركز التاسع. وتأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول وجيرالدو دا كوستا، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر للمقاصة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، وحصل معلول على الإنذار الثالث خلال المباراة. يذكر أن المباراة شهدت مشادة بين رامي ربيعة، مدافع القلعة الحمراء وخالد قمر، مهاجم زعيم الثغر، حيث بدأت الواقعة قبل بداية اللقاء، بعدما شنت جماهير الاتحاد السكندري هجومًا عنيفًا على لاعبي النادي الأهلي خلال عمليات الإحماء، الأمر الذي أجبر جماهير الأهلي للرد على تجاوزات الفريق السكندري وتوجيه السباب لهم. السباب تواصل خلال المباراة، وهاجمت جماهير الاتحاد لاعبي الأهلي طوال المباراة، وفور تسجيل علي معلول الهدف الأول، شنت جماهير الاتحاد سيلا من السباب نحو لاعبي الفريق الأحمر، الأمر الذي أجبر رمضان صبحي ورامي ربيعة للتوجه لجماهير زعيم الثغر والإشارة لشعار الأهلي والتلويح بأنه رقم واحد. وتطور الأمر بين رامي ربيعة وجماهير الاتحاد، التي شنت هجوما عنيفا على لاعب القلعة الحمراء، ولم يقبل خالد قمر، مهاجم الاتحاد تجاوزات ربيعة تجاه جماهير فريقه، الأمر الذي تطور بين الثنائي فاشتبكا بالأيدي عقب الهدف الثاني للأهلي.

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