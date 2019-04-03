الان تتابع النصر في حالة معنوية رائعة لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

حقق النصر سبعة انتصارات متتالية كان آخرها في اللحظات الأخيرة على الهلال وبات يحتاج إلى خمسة انتصارات على الأكثر لضمان التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ولأول مرة منذ 2015.

ويبدو النصر في حالة معنوية عالية بعدما تفوق 3-2 على الهلال بفضل هدف في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليواصل رحلة الصعود وينتزع القمة من حامل اللقب.

واستغل النصر بشكل مثالي معاناة الهلال من تراجع في المستوى وواصل انتصاراته المتتالية بينما تعادل منافسه مرتين قبل القمة المثيرة يوم الجمعة الماضي.

وقبل خمس جولات من الوصول إلى خط النهاية بات النصر يملك 58 نقطة من 25 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تراجع إلى المركز الثاني في منافسة ثنائية على اللقب في ظل ابتعاد الشباب ثالث الترتيب بفارق 11 نقطة عن القمة.

وحصل النصر على دفعة معنوية إضافية بعدما فاز 4-صفر على الجيل يوم الاثنين الماضي رغم إراحة بعض لاعبيه الأساسيين ليبلغ قبل نهائي كأس الملك السعودي.

وسيعود صانع اللعب المغربي المميز نور الدين أمرابط إلى تشكيلة النصر عندما يواجه الرائد غدا الخميس ويمثل اللاعب قوة هجومية ضاربة إلى جانب مواطنه عبد الرزاق حمد الله هداف المسابقة هذا الموسم.

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ورغم سلسلة انتصارات النصر فإن مهمة التفوق على الرائد عاشر الترتيب لن تكون سهلة لأن المنافس حقق الفوز في آخر جولتين وقدم أحد أجمل مباريات الموسم يوم الخميس الماضي وتفوق 5-4 على الأهلي بفضل رباعية من المهاجم الخطير صالح الشهري.

وإذا خرج النصر بفوزه الثامن على التوالي فإنه سيفرض ضغطا على الهلال الذي سيلعب في وقت لاحق يوم الخميس في ضيافة الحزم الذي يصارع للهروب من الهبوط.

وتعرض الهلال تحت قيادة مدربه زوران ماميتش لهزة بعد الإخفاق في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري وكاد أن يودع كأس الملك يوم الاثنين الماضي بعدما تأخر مرتين أمام الاتفاق لكنه انتفض وفاز 3-2 بشق الأنفس ليبلغ قبل النهائي أيضا.

وسيكون الهلال مطالبا باللعب بنفس هذه الروح العالية للعودة سريعا إلى الطريق الصحيح في الدوري المحلي مع الاقتراب من الأمتار الأخيرة في المسابقة.

وكان الحزم فاز 1-صفر على الفتح في الجولة الماضية يوم الخميس ليصبح رصيده 27 نقطة في المركز 11 وبفارق خمس نقاط عن منطقة الخطر.

وسيخوض الاتحاد، بطل آسيا السابق، مواجهة حاسمة على الهروب من الهبوط عندما يلعب مع الباطن الذي يتساوى معه في نفس رصيد النقاط البالغ 22 نقطة لكن الفريق القادم من جدة يحتل المركز 13 بسبب التفوق في المواجهة المباشرة.

ويلعب صاحب المركز الذي يحتله الاتحاد حاليا مواجهة فاصلة للبقاء في دوري الأضواء بينما تهبط آخر ثلاثة فرق إلى دوري الدرجة

الثانية لذا فإن الفريق الملقب باسم “العميد” يدرك أنه إذا خسر للمرة الثانية على التوالي فقد يدفع الثمن غاليا.