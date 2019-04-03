الان تتابع سواريز: الانتفاضة تظهر رغبة برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

قال لويس سواريز صاحب الهدف القاتل إن انتفاضة برشلونة المذهلة في التعادل 4-4 مع فياريال أمس تظهر مدى رغبة الفريق في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وكان برشلونة متأخرا 4-2 قبل أن يقلص ليونيل ميسي الفارق من ركلة حرة نفذها بشكل رائع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ثم يدرك سواريز التعادل بتسديدة هائلة بعد ركلة ركنية من ميسي.

وأكمل هدف سواريز انتفاضة متصدر الدوري الإسباني في واحدة من أكثر المباريات إثارة في إسبانيا هذا الموسم حيث تأخر فياريال 2-صفر قبل أن يسجل أربع مرات.

وبعد هذا التعادل بات برشلونة يتقدم بثماني نقاط على أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب قبل مباراة قمة بينهما يوم السبت المقبل.

وقال سواريز للصحفيين بعدما تجنب برشلونة أول هزيمة في الدوري منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي “الروح التي أظهرناها والمتعلقة بعدم الاستسلام تظهر مدى رغبتنا في الفوز بلقب الدوري”.

وأضاف “عند النظر إلى ما حدث في الشوط الأول أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع. كنا نستحق الفوز رغم أننا ندرك أن المنافس صنع أيضا بعض الفرص للتسجيل”.

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ومع اقتراب مواجهة أتليتيكو إضافة إلى خوض ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بدأ إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة اللقاء دون ميسي وجيرار بيكي وإيفان راكيتيتش.

ورغم ذلك تقدم برشلونة بهدفين بواسطة فيليب كوتينيو ومالكوم.وسدد كوتينيو في القائم قبل أن ينتفض فياريال الذي قضى أغلب فترات الموسم في منطقة الهبوط.

وسجل فياريال قبل نهاية الشوط الأول وكذلك في بداية الشوط الثاني ليدرك التعادل قبل أن يحرز فيسنتي إيبورا وكارلوس باكا

الهدفين الثالث والرابع ليتقدم بفارق هدفين قبل عشر دقائق من النهاية.

لكن طرد ألفارو خيمنيز مدافع فياريال وتنفيذ ميسي للركلة الحرة بشكل مذهل أعاد برشلونة إلى اللقاء قبل أن يدرك سواريز التعادل.

وقال سواريز “قدمنا الشوط الأول بشكل رائع وكان يجب أن نتقدم 3-صفر لكن المنافس قاتل بقوة وكان يلعب على أرضه”.

وأكد سواريز أنه لا يزال أمام برشلونة الكثير من العمل قبل مواجهة أتليتيكو مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مهاجم أوروجواي “نتقدم بفارق جيد من النقاط لكن رغم أننا لم نخسر في هذه المباراة فنحن ندرك أنه يجب أن نتطور”.

وأضاف مهاجم ليفربول السابق “هذه المباراة أظهرت أن الفريق يدفع ثمن أي أخطاء يرتكبها ويجب أن نصحح بعض الأشياء”.