الامارات | نهائي كأس رئيس الدولة 29 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس رئيس الدولة 29 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد كرة القدم 29 الجاري موعدا للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة التي ستجمع فريقي شباب الأهلي والظفرة. وذكر اتحاد الكرة على حسابه عبر "توتير" أن المباراة النهائية بين شباب الأهلي والظفرة ستقام على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. يذكر أن شباب الأهلي تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على الوصل 5-1 في الدور نصف النهائي، فيما صعد الظفرة لذات الدور بعد فوزه على الشارقة 2-1



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