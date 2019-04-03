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الامارات | نهائي كأس رئيس الدولة 29 الجاري

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منصور السندي-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس رئيس الدولة 29 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد كرة القدم 29 الجاري موعدا للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة التي ستجمع فريقي شباب الأهلي والظفرة.

وذكر اتحاد الكرة على حسابه عبر "توتير" أن المباراة النهائية بين شباب الأهلي والظفرة ستقام على استاد مدينة زايد في أبوظبي.

يذكر أن شباب الأهلي تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على الوصل 5-1 في الدور نصف النهائي، فيما صعد الظفرة لذات الدور بعد فوزه على الشارقة 2-1 
 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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