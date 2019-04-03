200 ألف ريال جوائز بلياردو المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تنطلق غدا بطولة المحترفين المفتوحة البلياردو برعاية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، في فندق مداريم بمدينة الرياض وتستمر حتى الثلاثاء المقبل بمشاركة 160 لاعبا من مختلف دول العالم بجوائز مالية تبلغ قيمتها 200 ألف ريال.

وسيلعب المشاركون على طاولات «ويراكا» بنظام خروج المغلوب من فرصتين حتى اليوم الأخير الذي تم تحديده لإقامة الأدوار النهائية، وسيتولى 10 حكام من نخبة الحكام السعوديين إدارة المباريات خلال أيام البطولة.