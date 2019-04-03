فيتوريا وأوفيني وجمهور الشباب نجوم الجولة الـ25

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي المرة الثانية التي يحصل فيها على الجائزة.

كما توج مدافع النصر، البرازيلي برونو أوفيني بجائزة أفضل لاعب. أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جماهير نادي الشباب.

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ووفقا للجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإنه تم استبعاد جمهور النصر وجمهور الهلال من المنافسة على جائزة الجمهور المثالي، وذلك بسبب العقوبتين الانضباطيتين اللتين صدرتا بحقهما من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، على خلفية أحداث مواجهة فريقيهما في قمة لقاءات الجولة.

واختير فيتوريا للجائزة نتيجة تمكنه من قيادة النصر للفوز على نده التقليدي في ديربي الرياض بنتيجة 3-2، واحتلال صدارة الدوري، فيما حصد البرازيلي برونو أوفيني جائزة أفضل لاعب للمرة الأولى بعد أن أسهم في فوز النصر على الهلال بتسجيله هدفين من أصل الثلاثة أهداف، أحدهما في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع كفل لفريقه الفوز بكامل نقاط المواجهة.

وكان أوفيني أبدى سعادته بخوضه 80 مباراة مع النصر كان آخرها أمس الأول أمام الجيل بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوجت جماهير الشباب بجائزة الجمهور المثالي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد حضورها ومؤازرتها للفريق في مباراته أمام أحد في المدينة المنورة، التي انتهت بفوز الشباب 2-1.