الدوسري والعوفي يمثلان السعودية ببطولة فيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية اللاعبين مساعد الدوسري وخالد العوفي لتمثيل المنتخب السعودي في بطولة العالم «فيفا» للمنتخبات التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن في 13 و14 أبريل الحالي.

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وسيشارك الدوسري «ممثل نادي الاتحاد» على منصة البلايستيشن، فيما يشارك العوفي «ممثل نادي النصر» على منصة الإكس بوكس، بناء على تقرير المدرب حسن آل الشيخ بعد نهاية المعسكر التدريبي الذي أقيم في 29 مارس الماضي بالرياض، وشهد انضمام أفضل 8 لاعبين في المملكة وفقا للتصنيف العالمي والنقاط في لعبة فيفا، إذ يعد اللاعبان من أفضل اللاعبين على مستوى السعودية والعالم من خلال التصنيف العالمي والإنجازات.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر حرص الاتحاد على دعم اللاعبين الذين يمثلون المنتخب في المحافل الدولية، مبديا تفاؤله وثقته الكبيرة بالله أولا ثم بقدرات اللاعبين على تشريف الوطن وتحقيق البطولات العالمية.

يذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في المجموعة الأولى بجانب بريطانيا وفرنسا وفنلندا وجنوب إفريقيا.