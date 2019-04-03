السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (فيفا، مكة) هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس مهاجم فريق النصر، النيجيري الدولي أحمد موسى (26 عاما) على فوزه بلقب لاعب العام في حفل جوائز الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي أقيم في لاجوس، كما فاز اللاعب أيضا بجائزة هدف العام عن هدفه الثاني في آيسلندا بكأس العالم 2018.



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