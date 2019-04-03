زيدان: الحديث عن تصفية الفريق عدم احترام للاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

تمسك المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بمجموعة اللاعبين الموجودين حاليا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفريق سيشهد تغييرات لكنه رفض الحديث عنها في الوقت الحالي.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن مباراة اليوم أمام بلنسية في الدوري، إنه يرفض الحديث عن تصفية الفريق، ويعد ذلك افتقادا للاحترام إزاء اللاعبين الذين قدموا الكثير للملكي طوال الفترة الماضية.

وأضاف «تحدثنا بشأن عدد من الأشياء التي سنقوم بها في العام المقبل وعلينا احترام اللاعبين الموجودين معنا حاليا لأنهم قدموا الكثير، سنجري تغييرات، لكنه ليس الوقت المناسب للحديث عنها الآن».

وأكد زيدان أنه سيكون مضطرا للاستغناء عن بعض العناصر «هذه هي الحياة طالما أن تغييرات ستحدث، سأكون مجبرا على إبلاغ لاعب ما بأنه خارج الحسابات في مشروعنا المقبل، ولكن هذا سيكون مع نهاية الموسم».

وأكد تقرير إعلامي أمس أن ريال مدريد يجهز عقدا للاعبه الشاب سيرخيو ريجيلون أفضل من العقد الحالي، خاصة بعدما أصبح ريجيلون من أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.

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ويسعى الريال لمكافأة اللاعب على مستواه المتميز في مركز الظهير الأيسر.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية أمس أن ريجيلون (22 عاما) يحصل حاليا على راتب مساو للاعبي فريق الشباب بالنادي لكنه ينتظر قفزة هائلة في الراتب طبقا للعقد الجديد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد سيمدد ارتباط ريجيلون بالنادي الملكي، حيث يمتد العقد الحالي للاعب إلى 30 يونيو 2020 فحسب.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق بين النادي واللاعب تم بالفعل، وأن العقد في انتظار الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة.

وتساءلت الصحيفة عن مصير اللاعب البرازيلي مارسيلو في ظل هذا العقد الجديد لريجيلون، حيث فقد مارسيلو مكانه في مركز الظهير الأيسر لصالح ريجيلون خلال عهد المدير الفني السابق، سانتياجو سولاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ستتشاور مع زيدان بشأن مارسيلو وما إذا كان اللاعب يدخل ضمن خططه للموسم المقبل أم لا.