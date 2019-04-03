تراوري: آل الشيخ جدد ثقتي بنفسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أكد لاعب نادي بيراميدز المصري، الإيفواري إيريك تراوري، أن فريقه سيفوز ببطولة الدوري هذا الموسم. وسجل تراوري هدفي فوز بيراميدز، على بتروجيت في المباراة التي جرت بملعب الجيش في السويس أمس الأول، ضمن الجولة الـ27.

Advertisements

وقال تراوري إن رئيس النادي، تركي آل الشيخ تحدث معه خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وحثه على التركيز خلال الفترة المقبلة كونه أحد اللاعبين المميزين بالفريق، الأمر الذي منحه قدرا كبيرا من الثقة في قدراته، ورفع من حالة التركيز لديه على حد وصفه. وأضاف أن بيراميدز سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم، كونه يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، خاصة البرازيلي كينو الذي يعد أفضل لاعب في البطولة.

وعن الأفضل في الدوري قال اللاعب الإيفواري، إن مدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، هو أفضل مدرب بالدوري، ولاعب الزمالك، التونسي حمدي النقاز أصعب لاعب واجهه حتى الآن.

كما وصف لاعب المقاولون العرب، أحمد بأفضل مهاجم في الدوري، مشيرا إلى أن فريق وادي دجلة هو الأكثر متعة بين أندية الدوري هذا الموسم.