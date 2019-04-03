أوزيل يجبر إيمري على التغني به

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أثنى المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الإسباني أوناي إيمري على لاعبه الألماني مسعود أوزيل بعد الأداء الجيد له في مباراة نيوكاسل والتي انتهت بفوز أرسنال 2 - 0 أمس الأول في الدوري الإنجليزي.

وقال إيمري «لعب أوزيل بطريقة وأسلوب اللعب الذي نريده، اجتهد كثيرا وقدم أداء جيدا».

وصعد هذا الفوز بفريق أرسنال إلى المركز الثالث في جدول المسابقة وعزز موقفه في الصراع على أحد مقاعد دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.

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وكان أوزيل خرج من حسابات إيمري في بداية الموسم ولكنه قدم أداء جيدا أمام نيوكاسل وساعد الفريق على تحقيق الفوز العاشر على التوالي في المباريات التي خاضها على ملعبه بالبطولة هذا الموسم.

وأوضح إيمري «أحب الطريقة التي يلعب بها كل محترف، أوزيل ساعدنا بإمكانياته التي وضعها في خدمة الفريق».

وقدم أوزيل نشاطا ملحوظا في وسط الملعب خلال المباراة وتحرك بحرية وصنع بعض الفرص الخطيرة ليقع عليه الاختيار لجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويسعى أرسنال إلى الحفاظ على موقعه ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري الإنجليزي لضمان المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، كما يسعى إلى مواصلة مسيرته في الدوري الأوروبي بعد أن وصل إلى دور الثمانية.