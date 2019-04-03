مليار جنيه إسترليني تكلفة ملعب توتنهام الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد فترة انتظار طويلة لما يعد بمثابة حقبة جديدة، بات نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بصدد افتتاح استاده الجديد، وذلك بعد 8 أشهر من الموعد الذي كان متوقعا في البداية.

ويستضيف توتنهام فريق كريستال بالاس اليوم على ملعبه الجديد الذي يسع 62 ألف مشجع، وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان متوقعا في البداية أن يفتتح الاستاد الجديد، المشيد بموقع الاستاد القديم «وايت هارت لين» بتكلفة تردد أنها بلغت مليار جنيه إسترليني (31ر1 مليار دولار)، في أغسطس الماضي.

ولكن التأجيلات المتكررة فيما يتعلق بالبناء ومعايير السلامة، أسفرت عن تأخير الافتتاح إلى الخريف في البداية ثم إلى العام الحالي، وخاض توتنهام مبارياته في الفترة الماضية على ملعب استاد ويمبلي.

وقال مهاجم توتنهام سون هيونج لصحيفة جارديان «بالطبع سأفتقد وايت هارت لين، ولكن الاستاد الجديد مدهش، سواء الملعب أو المظهر أو المدرجات، إنه رائع حقا، أخيرا سنعود إلى ملعبنا، أمر رائع أن نلعب مجددا وسط جماهيرنا، ملعب ويمبلي جيد للغاية ولكنه ليس ملعبنا».

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ويحتمل أن يشكل اللعب بالاستاد الجديد عنصرا محفزا لتوتنهام في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي واجه فيه بعض المعاناة.

وكان توتنهام قد تلقى صدمة في 23 فبراير الماضي حيث خسر أمام بيرنلي 1 - 2 ، في الوقت الذي كان يمتلك فيه الفرصة لتقليص الفارق مع المتصدر حينها إلى نقطتين.

وبعدها استمرت كبوات توتنهام ، حيث تلقى 3 هزائم وتعادل مع أرسنال، وبات متأخرا بفارق 18 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

وأسفر هذا التراجع عن دخول توتنهام في صراع قوي مع أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

من جانبه، قال لاعب خط وسط توتنهام ديلي ألي لشبكة سكاي سبورتس تعليقا على الاستاد الجديد «ننتظر هذا منذ فترة طويلة وقد حدث أخيرا، تلقينا دعوات من قبل بالقدوم إلى الاستاد ورؤية عمليات الإنشاء، ولكن العديد من اللاعبين فضلوا الانتظار لرؤيته بعد الانتهاء من البناء».

وأضاف «واجهنا بعض المباريات الصعبة والنتائج الصعبة، لذلك ربما يكون التغيير هو ما نحتاجه في هذا الوقت من الموسم، إنها مرحلة صعبة من الموسم».