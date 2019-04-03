مدرب فنزويلا يتراجع عن الاستقالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع المدرب رافاييل دوداميل عن قرار الاستقالة وأكد استمراره في منصب المدير الفني للمنتخب الفنزويلي لكرة القدم بعد نحو أسبوعين من تقديم استقالته.

وأرسل دوداميل خطابا إلى الاتحاد الفنزويلي للعبة يؤكد فيه عدوله عن الاستقالة واستمراره في قيادة الفريق استعدادا لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل.

وكان دوداميل قاد المنتخب الفنزويلي لبلوغ دور الثمانية في النسخة الماضية من كوبا أمريكا عام 2016 لكنه يأمل في التقدم أكثر في النسخة الجديدة منتصف العام الحالي.

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وكان الاتحاد الفنزويلي رفض الخميس الماضي استقالة دوداميل.

وفي رسالة إلى دوداميل تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، قال السكرتير العام للاتحاد الفنزويلي مانويل ألفاريز ، إن الاتحاد قرر بالأغلبية «التصديق على احتفاظ دوداميل بمنصب المدير الفني للفريق، الأمر الآن يرجع لك فيما يتعلق بالاستمرار في الدور الذي تؤديه».

وكان دوداميل تقدم باستقالته قبل نحو أسبوعين إثر انتقادات وجهت إليه بسبب استقبال الفريق، خلال تواجده بإسبانيا، لأنطونيو إيكاري مبعوث زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا موقتا للبلاد.

ويخوض منتخب فنزويلا فعاليات كوبا أمريكا 2019 ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات البرازيل (المضيف) وبوليفيا وبيرو.