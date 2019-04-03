شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للزمالك ضد سموحة فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت ملامح التشكيل الذى من المتوقع أن يخوض به السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مباراته أمام سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب المغربى حميد أحداد عن مواجهة المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة القمة أمام الأهلى، كما إنه من المتوقع عدم مجازفة الجهاز الفنى بالدفع بحمدى النقاز فى الجبهة اليمنى رغم تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة المقاولون.

ومن المتوقع أن يخوض جروس مواجهة سموحة بتشكيل مكون من، محمود جنش فى حراسة المرمى، وفى الدفاع.. محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، وبهاء مجدى، وحازم إمام، فى الوسط.. طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو، وفى الهجوم خالد بوطيب.