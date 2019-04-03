شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا بين نارين بسبب الدورى الفنلندى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال مؤمن زكريا صانع العاب الاهلي متردداً فى قبول عرض الانتقال للدوري الفنلندي، رغم موافقة الإدارة الحمراء على انتقاله بدون الحصول على أي مبالغ مالية للوقوف بجانب اللاعب فى أزمته الأخيرة.

وحددت إدارة الأهلي شرطاً وحيداً لإتمام الإعارة وهو انتهاءها في شهر أغسطس بدلا من استمرار اللاعب حتي نهاية المسابقة في فنلندا ١٢ اكتوبر، وذلك لكي يتثنى للإدارة الحمراء قيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد، بعد فسخ عقده مع أحد السعودى قبل عددة أسابيع.

ويفكر مؤمن زكريا جدياً فى البقاء داخل الأهلى والاكتفاء بالتدريب لحين فتح باب القيد الصيفي، لعدم رغبته فى الانتقال للدوري الفنلندي ويتم تجميده كما حدث مع النادي السعودى.