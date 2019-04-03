شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد شروط بيع محمود متولى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، على الموافقة على رحيل محمود متولى مدافع الفريق بنهاية الموسم الجارى بعدما فشلت كل المحاولات فى إقناعه بتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء

وحدد المجلس شروطًا للموافقة على رحيل اللاعب يأتى على رأسها وصول عرض مادٍ مناسب بالإضافة لرفض بيع متولى لأى نادٍ داخل مصر والترحيب برحيله للاحتراف الخارجى فقط، وينتظر مسئولو النادى عقد جلسة مع اللاعب لإبلاغه بتلك الشروط لتحديد موقفه مع الفريق فى ظل انتهاء تعاقده فى يناير المقبل .