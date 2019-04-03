كتب- محمد بشاري
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق سموحة على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدوري الممتاز.
ويدخل الزمالك المباراة، رافعًا شعار" الفوز و لا شىء غير الفوز" ، خاصة بعد فوز الاهلي على الاتحاد بهدفين نظيفين أمس و إعتلاء قمة الدوري مؤقتًا انتظارًا لنتيجة مباراة اليوم بين الزمالك وسموحة.
وحرص جروس المدير الفني للزمالك على عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين للتأكيد على أن مباراة سموحة مهمة، ويجب الفوز بها، وطالب اللاعبين بإغلاق صفحة لقاء الأهلي.
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: جنش في حراسة المرمي، وبهاء مجدي ومحمد عبدالغني والونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وكهربا وزيزو في خط الوسط، وخالد بوطيب في خط الهجوم.
في الوقت الذي يقدم فيه سموحة، موسمًا سيئا للغاية، خاصة وأن آخر مباريات سموحة خسرها، وبالإضافة إلى لقاء وادي دجلة الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل سموحة المركز الخامس عشر بالدوري برصيد 25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفوز و لاشىء غير الفوز.... شعار الزمالك اليوم في مواجهة سموحة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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