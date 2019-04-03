من هم أفضل لاعبي كرة القدم من حيث الأجر في العالم؟

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لودوفينا الفرنسية أن مجلة France Football كشفت عن تصنيفها لأفضل الشخصيات مدفوعة الأجر في كرة القدم ، وكما هو الحال في عام 2018 ، فإن هؤلاء الذين يفوزون بالمراتب العليا فى هذا التصنيف هم أيضًا أولئك الذين يتمتعون بهالة كبيرة من الشهرة.

وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسي (برشلونة) لايزال هو أفضل لاعب كرة قدم من حيث الأجر في العالم ب 130 مليون يورو ، بما في ذلك الرواتب والعلاوات وعقود الإعلان ، للسنة المالية 2018-2019، فهو يتقدم على منافسه منذ فترة طويلة كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ، الذي يحصل على 117 مليون هذا الموسم ونيمار (باريس سان جيرمان) الذي يحصل على 91.5 مليون.

ويأتي اللاعب أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) بعد ذلك ب 44 مليون دولار سنويًا قبل جاريث بيل (ريال مدريد) (40.2 مليون).

كما جاء أندريس إنييستا وإزيكيل لافيززي ضمن أفضل عشرة لاعبين.