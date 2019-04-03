الأهلي يطير لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال

كتب- فتحى الشافعى ومحمد عراقى
تطير بعثة الأهلى برئاسة خالد الدرندلى أمين صندوق النادي، ظهر اليوم الأربعاء لجنوب أفريقيا، قبل مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وتسافر بعثة الأهلى على متن طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت وظروف الطيران، لاسيما أن الفريق سيُسافر إلى جنوب أفريقيا بعد ساعات من مباراة الاتحاد السكندرى أمس بالدوري، كما أن الفريق سيخوض مباراة قوية فى الدورى يوم 10 أبريل المقبل أمام المقاصة أى عقب مباراة صن داونز بـ4 أيام فقط.
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