بيليه يغازل مبابي نجم باريس سان جيرمان

تغزل بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بالفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.

وأكد بيليه أنه من أشد المعجبين باللاعب الفرنسي لما يملكه من قدرات تهديفية وامكانيات عالية، وهو بعمر ال٢٠ عامًا.

وقال بيليه: "‏أنا من أشد المعجبين بـ مبابي، فنحن نحب كرة القدم ونحب اللاعبين الكبار، وكليان واحد منهم هو

يحب المزاح ويحب المقارنات التي تجري بينه وبيني".

وأكمل ضاحكًا: "يقارنوه بي لأنه وسيم مثلي، لا سأتحدث بجدية يقارنوننا لأننا بدأنا صغارًا للغاية وحققنا العديد من الأهداف".

وأضاف "لكنني سعيد بمقارنتهم معي، لكن هو مازال في البداية، ‏ لم يصبح الملك في اللعبة بعد، إنه

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يخضع لاختبارات ليصبح الملك".

وتابع "لا يزال أمامه الكثير من الخطوات ، إنه شاب ، لقد بدأ للتو".

ويعد مبابي من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وهو بعمر الـ٢٠ عامًا، لما يملكه من امكانيات وقدرات تهديفية كبيرة.

وسجل مبابي مع فريقه الباريسي ٣٠ هدفًا وصنع ١٠ بجميع المسابقات التي يشارك بها الفريق.

وحقق مبابي كأس العالم الأخيرة ٢٠١٨ بروسيا، مع منتخب بلاده فرنسا بعد الفوز على كرواتيا ٤-٢ في مباراة النهائي.