رياضة | مفاجأة.. مدرب مصري مرشح بقوة لقيادة السنغال في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدرب مصري مرشح بقوة لقيادة السنغال في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تلقي التوأم حسام وإبراهيم حسن، عرضًا من إحدى شركات التسويق لتولي تدريب منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وأكد كريم شحاتة خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولي" أن أحد الوكلاء الذي يعمل في إيطاليا، أجري اتصالات مع حسام حسن، أوضح خلالها عن كافة تفاصيل العرض السنغالى المقدم للتوأم، ومن المنتظر حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

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وتابع كريم، أن هناك مصادر من داخل نادي سموحة كشفت عن وجود مفاوضات من إدارة النادي مع أحمد حسام ميدو لتولي قيادة الفريق خلفًا لحسام حسن.