رياضة | جاتوزو يفاجئ جماهير ميلان بتصريح صادم

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اعترف جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء بأن فريقه يمر بكبوة في الوقت الحالي وبأنه قدم أداء فاترا خلال المباراة التي تعادل فيها 1 / 1 مع أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو ، في تصريحات إلى شبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء المباراة ، : "الفريق يمر بفترة صعبة. كل الفرق يمكنها أن تمر بهذه الفترات في أي وقت من الموسم. لجأنا لتجربة كل شيء من النواحي الخططية لكنها لم تثمر حتى الآن. ورغم هذا ، لم نستسلم ولم نيأس".

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وأشار : "بدا الفريق سيئا من الناحية البدنية في مباراة اليوم وخاصة بعدما سجل هدف التقدم في المباراة. يجب ألا نستسلم أبدا. واصلنا اللعب بطريقة فاترة كما لو كنا نخشى شيئا. استنفد هذا طاقة الفريق البدنية والذهنية".

وأشار جاتوزو إلى أن خسارة الفريق في مباراة اليوم لا تقتصر على فقدان نقطتين وإنما تمتد إلى إصابة حارس المرمى جانلويجي دوناروما في الفخذ وزميله ولوكاس باكيتا في كاحل القدم وخروجهما في وقت مبكر من المباراة.