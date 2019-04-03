رياضة | الإسماعيلي يكشف عن موعد عودة محمد عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يكشف عن موعد عودة محمد عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمي الإسماعيلي، أن محمد عواد حارس مرمي الدراويش والمعار لصفوف الوحدة السعودي، سيعود للقلعة الصفراء يوم 15 يونيو المقبل، فور انتهاء فترة اعارته.

وأضاف سعفان خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة "الأولي" أن عواد مازال مرتبط بعقد ساري مع الإسماعيلى، وأن مصيره بيد مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وليس بيد تركي آل الشيخ مثلما سبق وصرح اللعب.

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تابع مدرب حراس الدراويش حديثه، موضحًا أن مجلس إدارة الإسماعيلي هو وحده صاحب قرار تحديد مصير اللاعب فور انتهاء إعارته للوحدة السعودي، سواء ببيعه نهائيًا أو تجديد إعارته، أو عودته لصفوف الإسماعيلي.