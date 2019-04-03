رياضة | حكيم زياش يقترب من بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكيم زياش يقترب من بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع المغربي حكيم زياش نجم آياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك ضمن ثورة التعاقدات التي أعلن عنها أولي هونيس رئيس النادي.

وأكدت صحيفة سبورت الكاتالونية بأن مفاوضات البايرن متقدمة مع آياكس أمستردام بشأننجم الفريق الهولندي المغربي حكيم زياش.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين الناديين في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال زياش صاحب الـ26 عاماً إلى صفوف الفريق البافاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البايرن يريد تعزيز الجانب الهجومي بالدولي المغربي بعدما دعم دفاعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافارد بثنائي نجمي أتلتيكو مدريد وشتوتجارت على الترتيب.

يذكر أن زياش جذب أنظار بايرن ميونخ بفضل تألقه مع آياكس هذا الموسم الذي شهد مشاركته في 38 مباراة، سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 17 هدف.