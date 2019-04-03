رياضة | مورينيو يطلب ضم نجم ريال مدريد لفريقه المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يطلب ضم نجم ريال مدريد لفريقه المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طلب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والذي لا يدرب أي فريق حاليا نجم ريال مدريد الاسباني في فريقه القادم.

وأكدت التقارير اقتراب مورينيو من العودة لعالم التدريب من جديد من خلال تولي تدريب بايرن ميونخ الألماني أو باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين.

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ولا يقود مورينيو أي فريق منذ الأشهر الأولى للموسم الجاري بعد إقالته من مانشستر يونايتد الإنجليزي لسوء النتائج.

وأشارت التقارير إلى أنه سواء إذا كانت وجهة مورينيو الدوري الألماني أو الدوري الفرنسي، فإنه يرغب في ضم الفرنسي رافائيل فاران معه في محطته المقبلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية بأن الاستثنائي يريد ترميم دفاع فريقه القادم بفاران الذي منحه أول مشاركة مع الفريق الأول في ريال مدريد عندما كان البرتغالي على رأس القيادة الفنية في البيرنابيو.