رياضة | موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي تشيلسي نظيره فريق برايتون، اليوم الأربعاء 3-4-2019 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 5 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في تحقيق المركز الثالث مع الفريق، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ويسعى فريق برايتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد نادي برايتون في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.