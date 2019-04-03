رياضة | قبل مباراته الثانية ضد "جروس".. حسام حسن "فاشل" أمام مدربي الزمالك الأجانب (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراته الثانية ضد "جروس".. حسام حسن "فاشل" أمام مدربي الزمالك الأجانب (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد اللقاء بين حسام حسن المدير الفني لسموحة، والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، وذلك خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

وسبق وتقابل حسام حسن خلال قيادته لفريق بيراميدز مع نظيره كريستيان جروس، في 24 يناير الماضي في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، وبعدها رحل "حسام" عن بيراميدز لتولي قيادة سموحة، وستجمعه اليوم المواجهة الثانية ضد المدرب السويسري.

حسام حسن تقابل مع الزمالك في 12 مباراة سابقة مع أندية (9 مباريات مع المصري – 2 مباراتين الاتحاد السكندري – مباراة مع بيراميدز)، خسر في 7 مباريات، وفاز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في مباراتين.

والتقي حسام حسن خلال مواجهاته ضد الزمالك مع 7 مدربين أجانب للأبيض في 7 مباريات، فاز في مباراة وحيدة ضد الهولندي رود كرول في موسم 2007-2008 بنتيجة 2-1 وكان يتولي قيادة فريق المصري، بينما تعادل في مباراة ضد كريستيان جروس 3-3 وذلك خلال قيادته لفريق بيراميدز بالموسم الحالي.

وخسر حسام حسن 5 مباريات ضد المدربين الأجانب للزمالك جاءت كالتالي:

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- موسم 2008/2009 .. المصري (حسام حسن) 1 – 2 الزمالك (هولمان)

- موسم 2014/2015 .. الاتحاد (حسام حسن) 0 – 1 الزمالك (باتشيكو)

- موسم 2014/2015 .. الاتحاد (حسام حسن) 0 – 2 الزمالك (فيريرا)

- موسم 2016/2017 .. المصري (حسام حسن) 1 – 0 الزمالك (ايناسيو)

- موسم 2017/2018 .. المصري (حسام حسن) 1 – 2 الزمالك (نيبوشا)

يا تري هل يواصل حسام حسن مسلسل الفشل ويخسر أمام مدربين الزمالك الأجانب للمرة السادسة خلال لقائه مع كريستيان جروس في لقاء الليلة، أما يحقق المدرب السويسري أول انتصاراته ضد مدرب المصري السابق، ويستعيد صدارة الدوري الممتاز؟