رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق سموحة اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الزمالك ضد سموحة على استاد "بتروسبورت" وذلك اليوم الأربعاء، والموافق 3 أبريل 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وستنقل مواجهة سموحة والزمالك في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني وفي رصيده 54 نقطة، في المقابل يقع فريق سموحة في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الزمالك ضد سموحة في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.