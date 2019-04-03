الان تتابع الاتحاد الأوروبي يطالب الحكام بإيقاف المباريات عند وجود عنصرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه سيتم إبلاغ الحكام بضرورة التحلي بالشجاعة وإيقاف المباريات عندما يتعرض أي لاعب لإهانة عنصرية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن تشيفرين قوله في مؤتمر من أجل المساواة في اللعبة وأقيم في استاد ويمبلي “سنتحدث إلى الحكام مجددا ونبلغهم بالتحلي بالثقة وعدم الخوف من التصرف”.

وعبر تشيفرين عن شعوره بالخجل من حدوث وقائع عنصرية في القارة الأوروبية بالفترة الأخيرة.

وقال تشيفرين “أنا أشعر بالخجل أنه هنا في أوروبا لا يمر أسبوع واحد دون حدوث واقعة عنصرية في استاد لكرة القدم سواء على مستوى الهواة أو مستوى المحترفين.

“أنا أشعر بالخجل من استخدام حركات متطرفة لرياضتنا باعتبارها أداة لرسائل الكراهية والتعصب”.

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وطالب جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي، الذي تحدث بعد تشيفرين، بعدم التساهل نهائيا مع العنصرية وتسهيل الأمور على

الحكام لإيقاف أي مباراة وإلزام اللاعبين بترك الملعب في حال حدوث تصرف عنصري.

وقال كلارك، بعد تعرض لاعبي إنجلترا لمعاملة عنصرية في الجبل الأسود الأسبوع الماضي، إنه يجب التصديق على قواعد أكثر صرامة للتصدي للعنصرية.

وتسمح القواعد حاليا للحكم بإيقاف المباراة اذا حدث تصرف عنصري له تأثير قوي وبمشاركة حشد من الجماهير.

وقال كلارك “لا يجب أن يكون هناك أي اتصال لتقييم الموقف إن كان قويا بشكل كاف. لا يمكن التساهل مع العنصرية على الاطلاق”.

وواجه داني روز مدافع إنجلترا صيحات تقلد صوت القردة خلال الفوز 5-1 على الجبل الأسود في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 كما تعرض رحيم سترلينج لإهانات عنصرية.

وقال كلارك إن القواعد مخصصة للهتافات الجماعية لكن يجب على الحكم التدخل حتى إذا صدر الفعل العنصري من شخص واحد.

وشدد كلارك على ضرورة التحقيق في كل واقعة بدلا من الاكتفاء بتقارير الحكام مع الاستعانة بتكنولوجيا الفيديو وخبراء قراءة لغة

الشفاه.