شكرا لقرائتكم الزمالك يستضيف سموحة للحفاظ على عرش الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الزمالك، نظيره سموحة، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى مهمة السعى نحو تأمين الصدارة، والابتعاد عن الأهلى أقرب منافسيه، فى الوقت الذى سيقاتل أبناء العميد حسام حسن من أجل تحقيق الفوز والانتفاضة للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

الزمالك يخوض مواجهة سموحة وفى جعبته 54 نقطة محتلاً صدارة جدول المسابقة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء، وتعادل فى 6، وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 50 هدف، واستقبلت شباكه 20 هدف، فى الوقت الذى يدخل سموحة المباراة وفى جعبته 25 نقطة، محتلاً المركز السادس عشر، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 4 مواجهات، وتعادل فى 13، وخسر 9، وأحرز لاعبوه 24 هدف، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

وعلى الجانب الفنى، حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على منح لاعبيه تعليمات هجومية، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الهجمات بشكل متقن وتقليص إهدار الفرص بأكبر قدر ممكن، حتى لا يستغل سموحة تلك الهجمات وشن مرتدات خطرة تمثل خطورة على مرمى محمود جنش، أو تمنحهم السيطرة على اللقاء، ومن ثم الخروج بنتيجة إيجابية.

Advertisements

وشهد المران الأخير للزمالك، تطبيق جمل تكتيكية وفنية من المنتظر تنفيذها على مدار شوطى المباراة، كما عقد المدير الفنى محاضرة فنية مع لاعبيه، عرض خلالها نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق سموحة، وكيفية التعامل مع حماس لاعبى الفريق السكندرى، الذى من المتوقع أن يكون مضاعف نظرًا للموقف الحساس الذى يقع فيه حاليًا والمركز المتأخر الذى يحتله بجدول المسابقة، وسعيهم لتحسين وضعهم على حساب الفارس الأبيض.

على الجانب الآخر، يحفز حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه، من أجل تحقيق أول فوز له منذ أن تولى القيادة الفنية، حيث خسر الفريق السكندرى تحت قيادة العميد فى 3 مواجهات أمام الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة، ولم يحقق أى انتصار، لتصبح مواجهة الزمالك هى الفيصل فى تحديد مصيره فى الاستمرار على رأس الجهاز الفنى لسموحة، أو الإطاحة به والاستعانة بمدير فنى جديد.

وأخطر مسئولو سموحة نظرائهم بالزمالك، أن ثنائى الفريق المعار باسم مرسى وأحمد فتوح، لن يشاركا فى المباراة، وفقًا للبند الذى يمنعهم من اللعب أمام الأبيض، والذى تم وضعه فى عقد إستعارتهم.