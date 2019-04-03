محمود حمدى يقترب من الرحيل عن مصر المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود حمدى حارس مرمى مصر المقاصة من الرحيل عن فريقه نهاية الموسم الجارى بعدما فقد فرصة المشاركة مع الفريق الفيومى من بداية الموسم بعدما اعتمد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على أحمد عادل عبد المنعم .
ويرفض طلعت يوسف تنفيذ سياسة التدوير على مركز حراسة المرمى مفضلاً الاعتماد على عادل عبد المنعم فقط الذى يقدم مردودًا جيدًا منذ انتقاله فى الموسم المنقضى للفريق الفيومى قادمًا من الأهلى .
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