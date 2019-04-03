شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة اليوم الأربعاء 3/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مساء اليوم، الأربعاء فريق الزمالك، نظيره سموحة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة على استاد بتروسبورت، فى السابعة مساء اليوم، فى مهمة السعى نحو تأمين الصدارة، والابتعاد عن الأهلى أقرب منافسيه، فى الوقت الذى سيقاتل أبناء العميد حسام حسن من أجل تحقيق الفوز والانتفاضة للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

الزمالك يخوض مواجهة سموحة وفى جعبته 54 نقطة فى المركز الثانى من ترتيب جدول المسابقة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء، وتعادل فى 6، وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 50 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، فى الوقت الذى يدخل سموحة المباراة وفى جعبته 25 نقطة، محتلاً المركز السادس عشر، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 4 مواجهات، وتعادل فى 13، وخسر 9، وأحرز لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

ومن المتوقع أن يخوض جروس مواجهة سموحة بتشكيل مكون من، محمود جنش فى حراسة المرمى، وفى الدفاع.. محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى، حازم إمام، فى الوسط.. طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو، وفى الهجوم خالد بوطيب.

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تعليمات هجومية من جروس لتأمين الصدارة

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على منح لاعبيه تعليمات هجومية، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الهجمات بشكل متقن وتقليص إهدار الفرص بأكبر قدر ممكن، حتى لا يستغل سموحة تلك الهجمات وشن مرتدات خطرة تمثل خطورة على مرمى محمود جنش، أو تمنحهم السيطرة على اللقاء، ومن ثم الخروج بنتيجة إيجابية.

حسام حسن يحفز لاعبيه لتسجيل أول فوز

على الجانب الآخر، يحفز حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه، من أجل تحقيق أول فوز له منذ أن تولى القيادة الفنية، حيث خسر الفريق السكندرى تحت قيادة العميد فى 3 مواجهات أمام الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة، ولم يحقق أى انتصار، لتصبح مواجهة الزمالك هى الفيصل فى تحديد مصيره فى الاستمرار على رأس الجهاز الفنى لسموحة، أو الإطاحة به والاستعانة بمدير فنى جديد.

وأخطر مسئولو سموحة نظرائهم بالزمالك، أن ثنائى الفريق المعار باسم مرسى وأحمد فتوح، لن يشاركا فى المباراة، وفقًا للبند الذى يمنعهم من اللعب أمام الأبيض، والذى تم وضعه فى عقد إستعارتهم.