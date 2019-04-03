يلا شوت حصرى..بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة yalla shoot|مشاهدة zamalek اليوم الاسطورة livehd7

بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم الأربعاء 2 ابريل 2019، تاتى المباراة في اطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري، الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك بجودة عالية و بدون تقطيع، سيتقابل فريق الزمالك مع سموحة على ملعب بتروسبورت، كورة ستار مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر، رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم، فريق الزمالك كان يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، حتى أقيمت مباراة الاهلى و الاتحاد واستطاع الأهلى الفوز بثنائية نظيفة ليرتفع رصيد الاهلى الى 55 نقطة، فريق سموحة يحتل المركز الـ16 برصيد 25 نقطة بدما خاض 26 لقاء.

kora online مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر

سوف يُقام لقاء الزمالك ضد سموحة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على استاد بتروسبورت، و المبارة سوف تذاع على قناة أون سبورت وقناة النيل للرياضة سيغيب عن الزمالك نجمه المغربى حميد أحداد لحصوله على الانذار الثالث فى مباراة الزمالك و الاهلى،

و من المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، وفى الدفاع.. محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى، حازم إمام، فى الوسط.. طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو، وفى الهجوم خالد بوطيب.

Advertisements

kora online مشاهدة لعبة الزمالك و سموحة kora goal ماتش الزمالك بث مباشر kora starمباراة الزمالك وسموحة بث مباشر fligoal مشاهدة مباراة الزمالك