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يلا شوت حصرى..بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة yalla shoot|مشاهدة zamalek اليوم الاسطورة livehd7

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بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة اليوم الأربعاء 2 ابريل 2019، تاتى المباراة  في اطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من ، الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك بجودة عالية و بدون تقطيع، سيتقابل فريق الزمالك مع سموحة على ملعب بتروسبورت، كورة ستار مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر، رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم، فريق الزمالك كان يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، حتى أقيمت مباراة الاهلى و الاتحاد واستطاع الأهلى الفوز بثنائية نظيفة ليرتفع رصيد الاهلى الى 55 نقطة، فريق سموحة يحتل المركز الـ16 برصيد 25 نقطة بدما خاض 26 لقاء.

 

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سوف يُقام لقاء الزمالك ضد سموحة  اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على استاد بتروسبورت، و المبارة سوف تذاع على قناة أون سبورت وقناة النيل للرياضة  سيغيب عن الزمالك نجمه  المغربى حميد أحداد لحصوله على الانذار الثالث فى مباراة الزمالك و الاهلى،

و من المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، وفى الدفاع..  محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، بهاء مجدى، حازم إمام، فى الوسط.. طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد زيزو، وفى الهجوم خالد بوطيب.

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