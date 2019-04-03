مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ تقام، اليوم الأربعاء، مباريات بدوريات وبطولات أوروبا والدوري الممتاز، وأبرزها: الدوري المصري الممتاز:

الزمالك مع سموحة 7:00 مساء كأس ألمانيا:

بايرن ميونيخ مع هايدنهايم 6:30 مساء

شالكه مع فيردر بريمن 8:45 مساء كأس فرنسا

باريس سان جيرمان مع نانت 9:00 مساء

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