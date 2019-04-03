شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء صن داونز: استفدت من تغييرات الأهلي أمام الاتحاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محلل أداء فريق صن داونز الجنوب أفريقي، جولام فالوديا، إن فريق نادي الأهلي قام بتغييرات كثيرة أمام الاتحاد السكندري، معتبرا أنه «لم يكن له قوة أو شراسة هجومية».

أضاف في لقائه مع برنامج «الماتش» على «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «الاتفاق مع البرنامج منعنا من استكمال المباراة، ولم نشاهد آخر 10 دقائق، وتوقعت أن تنتهي المباراة سبالتعادل، لكن الأهلي فريق كبير وتمكن من حسم الفوز».

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أوضح أنه قام بدراسة جيدة وكاملة للأهلي، ورصد نقاط القوة والضعف، وأن الأمر كان مختلفًا في مباراة الاتحاد بسبب تغييرات الفريق ورغبة الجهاز الفني في عدم زيادة الضغوط البدنية على لاعبيه.

تابع: «بدلًا من معرفة 11 لاعبا أساسيا، أصبحت أعلم تفاصيل 18 لاعب، وهذا مفيد بالتأكيد»، ويواجه الأهلي صن داونز في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، في جنوب أفريقيا.