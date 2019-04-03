محمود حمدى يقترب من الرحيل عن المقاصة...

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جدة - عمرو شويل أقترب محمود حمدى حارس مرمى مصر المقاصة منالرحيل عن فريقه نهاية الموسم الجارى بعدما فقد فرصة المشاركة مع الفريق الفيومى من بداية الموسم بعدما اعتمد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على أحمد عادل عبد المنعم .
ويرفض طلعت يوسف تنفيذ سياسة التدوير على مركز حراسة المرمى مفضلا الإعتماد على عادل عبد المنعم فقط الذى يقدم مردود جيد منذ انتقاله فى الموسم المنقضى للفريق الفيومى قادما من الأهلى .
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