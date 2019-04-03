شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز أسامة ابراهيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى محاولات مكثفة لتجهيز أسامة إبراهيم ظهير أيمن الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز بعد الغياب عن مواجهة المقاولون العرب بعد إخفاقه فى اجتياز الاختبار الطبى

وقال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن اللاعب سيخضع للأشعة مساء اليوم للاطمئنان عليه والوقوف على نسبة تماثله للشفاء من إصابته بتمزق بالعضلة الخلفية.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل فى إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام.