شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تطير اليوم لجنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة الأهلى برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، ظهر اليوم الأربعاء لجنوب افريقيا، قبل مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل.

وتسافر بعثة الأهلى على متن طائرة خاصة بسبب ضيق الوقت وظروف الطيران، لاسيما وأن الفريق سيُسافر إلى جنوب أفريقيا بعد ساعات من مباراة الاتحاد السكندري أمس بالدوري، كما أن الفريق سيخوض مباراة قوية في الدوري يوم 10 أبريل المقبل أمام المقاصة أي عقب مباراة صن داونز بـ4 أيام فقط.