محاولات مكثفة فى الإسماعيلى لتجهيز أسامة إبراهيم لـ بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى محاولات مكثفة لتجهيز أسامة إبراهيم ظهير أيمن الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز بعد الغياب عن مواجهة المقاولون العرب بعد إخفاقه فى اجتياز الاختبار الطبى.
وقال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن اللاعب سيخضع للأشعة مساء اليوم للاطمئنان عليه والوقوف على نسبة تماثله للشفاء من إصابته بتمزق بالعضلة الخلفية.
ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل فى إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام .
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