شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة أمام جيسا جارا الرواندى فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فريق سموحة للكرة الطائرة نظيره جيسا جارا الرواندى فى إطار ثالث أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى .
وتشهد مباريات هذه الجولة مواجهات بين كل من، جى أس يو الكينى مع فاج الغينى وأنجيس الإيفوارى مع الشرطة البتسوانى وأسبوار الكونغولى مع روكينزو البورندى واساريا الليبى مع جامعة زيمبابوى .
كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كل من مونجازا الكونغولى مع نيمو ستارز الأوغندى وأهلى طرابلس الليبى مع الأسمنت الإثيوبى وجامعة أوغندا مع إتحاد مصراتة الليبى وفاب الكاميرونى مع السجون الكينى والسويحلى الليبى مع ولاية ديتشا الإثيوبى.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة أمام جيسا جارا الرواندى فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.