شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة أمام جيسا جارا الرواندى فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فريق سموحة للكرة الطائرة نظيره جيسا جارا الرواندى فى إطار ثالث أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى .

وتشهد مباريات هذه الجولة مواجهات بين كل من، جى أس يو الكينى مع فاج الغينى وأنجيس الإيفوارى مع الشرطة البتسوانى وأسبوار الكونغولى مع روكينزو البورندى واساريا الليبى مع جامعة زيمبابوى .

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كل من مونجازا الكونغولى مع نيمو ستارز الأوغندى وأهلى طرابلس الليبى مع الأسمنت الإثيوبى وجامعة أوغندا مع إتحاد مصراتة الليبى وفاب الكاميرونى مع السجون الكينى والسويحلى الليبى مع ولاية ديتشا الإثيوبى.