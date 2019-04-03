سمير عثمان يكشف حقيقة استحقاق الاتحاد ركلة جزاء أمام الأهلي.. فيديو

عمرو ابوبكر
أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق، أن ضربة الجزاء التي لم تحتسب لنادي الاتحاد السكندري أمام الأهلي قرار صحيح من حكم اللقاء.
وقال عثمان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : الكرة هي التي إتجهت ليد ياسر إبراهيم، وهو لم يقصد التصدي لها.
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