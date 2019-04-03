حسام حسن يقترب من تدريب السنغال في أمم أفريقيا.. وسموحة يختار البديل

محمد رشاد
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تلقي التوأم حسام وإبراهيم حسن، عرضًا، من إحدى شركات التسويق، لتولي تدريب منتخب السنغال الأول لكرة القدم، في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.
وأكد كريم شحاتة خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولي" أن أحد الوكلاء الذي يعمل في إيطاليا، أجري اتصالات مع حسام حسن، أوضح خلالها كل التفاصيل الخاصة بالعرض السنغالى المقدم للتوأم، ومن المنتظر حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.
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