عبد الحفيظ يرفض إقامة مباراة العودة أمام صن داونز في السويس

طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بإقامة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أبريل الجاري في استاد الجيش ببرج العرب أو على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة رافضا إقامة اللقاء في استاد الجيش بالسويس.
ويُسافر الاهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر غد، الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
كان فريق الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء، بإستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الـ27 للدوري الممتاز .
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