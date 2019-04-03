كلوب يستفز مانشستر يونايتد بريمونتادا برشلونة

استفز المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، عشاق مانشستر يونايتد، بالتصريحات التي أدلى بها لقناة كانال بلوس الفرنسية منتصف هذا الأسبوع، حيث أظهر تعاطفًا كبيرًا مع مواطنه توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عندما أكد على أحقيته في الترشح لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق أولي جونار سولشاير.

وانتصر باريس سان جيرمان في مباراة ذهاب ثمن نهائي الأبطال بهدفين دون رد أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، إلا أنه خسر في الإياب 3/1 على ملعب حديقة الأمراء بطريقة دراماتيكية، قال يورجن كلوب بأنه لم يشاهد لها مثيل خلال مسيرته في عالم التدريب.

وأوضح كلوب “ودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بعد واحد من أسوأ السيناريوهات حظًا لمباراة رأيتها، كان من المستحيل إقصاء باريس، لكنه حدث”.

Advertisements

وعن مقارنة البعض بين ريمونتادا مانشستر يونايتد وريمونتادا برشلونة، قال مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق “ما حدث في مباراة برشلونة عام 2017 كان مختلفًا، فقد كان باريس الأفضل في مباراة الذهاب، لكن مستواه تراجع في الإياب، وكان برشلونة الطرف الأفضل، ولم يكن الفريق الباريسي محظوظًا”.

وواصل “لكن أمام مانشستر يونايتد الوضع مختلف، لأن باريس كان الأفضل في كلتا المباراتين، ومع ذلك ودع البطولة، هذه حالة نادرة”.

ويرفض كلوب فكرة الإطاحة بتوماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان بعدما قضى موسم واحد فقط مع الفريق، قائلاً “توخيل مدير فني مميز، وله لمسة واضحة على المستوى الفني والخططي للفريق. لا يمكنك التخطيط للفوز بدوري أبطال أوروبا بالأموال فقط، يجب أن تتوفر لديك إدارة جيدة. الأندية الأخرى ليست عمياء، يجب أن توفر الأدوات الصحيحة في الوقت المناسب، وتوخيل لديه هذه الإمكانيات”.

وعن سر تفضيله لسانت إيتيان على جميع أندية الدوري الفرنسي، أجاب “إنه فريقي المفضل منذ انضمام المدافع الصربي نيفين سوبوتيتش لصفوفه. أشرفت على تدريب نيفين منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتربطنا صداقة قوية، كما أنني معجب بمدربهم جان لويس جاسيه الذي تولى المسؤولية والفريق في المركز الـ 16، وحاليًا ينافس معهم على مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل”.