رئيس أتلتيكو مدريد يوجه رسالة إلى برشلونة

يعمل رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكو سيريزو، على التصدي بشتى السبل لمحاولة برشلونة لضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، عند فتح الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد سيريزو لصحيفة ماركا المدريدية أن أنطوان جريزمان يشكل جزءًا لا يتجزأ من مستقبل أتلتيكو مدريد، مضيفًا “ كل ما أثير حول انضمام جريزمان لبرشولنة على مدار الأسبوع الماضي مُجرد شائعات”.

وكشفت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية عن استعداد إدارة برشلونة لمسامحة أنطوان جريزمان على الخطأ الذي اقترفه الصيف الماضي، عندما أخلف في اتفاقه مع إدارة النادي.

وقالت الصحيفة “يرى برشلونة أن ما حدث الصيف الماضي في قضية جريزمان قابل للمراجعة ومسامحة اللاعب على كسره للاتفاق الذي أبرمه مع إدارة النادي”.

وأضافت “من جانب آخر ترى الإدارة أن عودة نيمار إلى الفريق مستحيلة بسبب الطريقة التي خرج بها والمشاكل القانونية بين والده وبين الإدارة”.

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أما سيريزو فقال “لا توجد أي خيارات أمام جريزمان للرجيل عن أتلتيكو مدريد في الصيف، سيبقى معنا بنسبة 1000٪”.

ويبحث جريزمان على وسيلة مناسية للرحيل عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري لرغبته في الانتقال للمستوى الثالث من مسيرته، حيث قضى فترة طويلة بين صفوف الروخي بلانكوس فاقت الستة أعوام منذ انضمامه من ريال سوسيداد.

وسجل أنطوان جريزمان 12 هدفًا في 29 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، علمًا بأنه سجل 19 في 32 مباراة بالموسم الماضي

وكان اللاعب ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2017، بعد تمكن النادي من الترشح لدوري أبطال أوروبا بفضل تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.

واستخدمت إدارة مانشستر يونايتد بول بوجبا في المفاوضات بسبب الصداقة الوثيقة التي تربطه بأنطوان جريزمان، إلا أن الصفقة انهارت بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من أتلتيكو مدريد بالتزامن مع حظر النادي من جانب الفيفا عن إبرام صفقات جديدة، ما أجبر اللاعب على البقاء.