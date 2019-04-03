رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء 3 أبريل في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي فالنسيا، يوم الأربعاء 3 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق فالنسيا في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

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ويرغب نادي ريال مدريد في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل إنقاذ الموسم بدون بطولات بعد الخروج من جميع المنافسات هذا الموسم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بينما يحل فريق فالنسيا في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد ضد نادي فالنسيا في الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.